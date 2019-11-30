2019-11-30T23:32:51+03:00
Происшествия

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту

Однако никаких доказательств сказанного террористическая группировка не предоставила
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Исполнитель теракта в Лондоне уже был судим за связь с террористамиИсполнитель теракта в Лондоне уже был судим за связь с террористамиФото: REUTERS
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За теракт на Лондонском мосту ответственная террористическая организация "Исламское государство"*. Во всяком случае именно так заявили представители самой группировки.

Они сообщили, что мужчина, напавший с ножом на прохожих, был одним из их боевиков. При этом, как уточняет агентство Reuters, никаких доказательств сказанного террористы не предоставили.

Британским правоохранителям известно лишь то, что 28-летний нападавший по имени Усман Хан уже имел судимость за участие в террористической деятельности. Он оказался в тюрьме в 2012 году и вышел оттуда в конце 2018-го. После освобождения проживал в графстве Стаффордшир.

Намерений ранить кого-то конкретного у молодого человека не было.Он просто вышел на пешеходную часть Лондонского моста в пятницу вечером и начать нападать на всех без разбора. При этом к туловищу бывший заключенный прикрепил муляж "пояса смертника".

Сайт kp.ru писал, что от рук Усмана Хана погибли два человека, еще трое оказались в больнице. Самого нападавшего ликвидировали.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Поножовщина на мосту в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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