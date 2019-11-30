ИГ* взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
За теракт на Лондонском мосту ответственная террористическая организация "Исламское государство"*. Во всяком случае именно так заявили представители самой группировки.
Они сообщили, что мужчина, напавший с ножом на прохожих, был одним из их боевиков. При этом, как уточняет агентство Reuters, никаких доказательств сказанного террористы не предоставили.
Британским правоохранителям известно лишь то, что 28-летний нападавший по имени Усман Хан уже имел судимость за участие в террористической деятельности. Он оказался в тюрьме в 2012 году и вышел оттуда в конце 2018-го. После освобождения проживал в графстве Стаффордшир.
Намерений ранить кого-то конкретного у молодого человека не было.Он просто вышел на пешеходную часть Лондонского моста в пятницу вечером и начать нападать на всех без разбора. При этом к туловищу бывший заключенный прикрепил муляж "пояса смертника".
Сайт kp.ru писал, что от рук Усмана Хана погибли два человека, еще трое оказались в больнице. Самого нападавшего ликвидировали.
* - запрещенная в России террористическая организация.
Поножовщина на мосту в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU