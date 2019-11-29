Двое пострадавших погибли в результате теракта в Лондоне
Еще три человека находятся в больнице
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В полиции подтвердили информацию о смерти трех из пяти пострадавших в результате теракта на мосту в Лондоне. Нападавший был убит на месте.
- Наш Лондон вновь сталь целью террористов. С болью в сердце я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались. Сердцем я сейчас с их близкими и еще тремя пострадавшими, которым, насколько мне известно, оказывается помощь в больнице, - сообщила шеф полиции Лондона Крессида Дик.
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ИСТОЧНИК KP.RU