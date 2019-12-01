2019-12-01T08:24:29+03:00
Политика

Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе

По версии Народной милиции ДНР, причиной инцидента стало желание военнослужащего покинуть расположение бригады
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В ДНР сообщили, что командир ВСУ убил своего подчинённогоВ ДНР сообщили, что командир ВСУ убил своего подчинённогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Командир 10-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил одного из своих подчинённых. Такое заявление сделали в Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Управления, инцидент произошел в пятницу, 29 ноября, из-за того, что военнослужащий хотел покинуть зону боевых действий в Донбассе.

«Неудовлетворительное состояние тылового обеспечения военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, в частности 8-го батальона, вынуждает личный состав выражать массовые недовольства (…) На этом фоне уже зафиксированы и случаи небоевых потерь», - цитирует Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции.

В ведомстве заявляют, что командир скрыл обстоятельства произошедшего, доложив штаб «операции объединенных сил» о смерти солдата в результате обстрела.

Напомним, в мае официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что бойцы ВСУ отказались воевать в Донбассе и убили своего командира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала
При крушении самолета в Южной Дакоте погибли девять человек
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Ученые выяснили, кем работают самые "живучие" россияне
Четверо полицейских погибли при перестрелке с наркокартелем в Мексике
Полицейские-язычники расследуют ритуальные убийства на юге Англии
Пожар в старинном храме в Балашихе потушен
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
В 2018 году у 86 тысяч жителей России был диагностирован ВИЧ
Посольство России потребовало от США не вмешиваться в дела страны
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Медведчук назвал силовой путь возвращения Донбасса самоубийством
Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии
В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек
Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание
Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана
Антонов назвал Вашингтон местом концентрации лжи о России
В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители
В РПЦ раскритиковали предлагаемую Минздравом проверку водителей