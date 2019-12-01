Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе
Командир 10-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил одного из своих подчинённых. Такое заявление сделали в Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По данным Управления, инцидент произошел в пятницу, 29 ноября, из-за того, что военнослужащий хотел покинуть зону боевых действий в Донбассе.
«Неудовлетворительное состояние тылового обеспечения военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, в частности 8-го батальона, вынуждает личный состав выражать массовые недовольства (…) На этом фоне уже зафиксированы и случаи небоевых потерь», - цитирует Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции.
В ведомстве заявляют, что командир скрыл обстоятельства произошедшего, доложив штаб «операции объединенных сил» о смерти солдата в результате обстрела.
Напомним, в мае официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что бойцы ВСУ отказались воевать в Донбассе и убили своего командира.
ИСТОЧНИК KP.RU
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