Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершены
Аварийно-спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкальском крае завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Ространснадзор проведёт проверку компании, чей автобус с 44 пассажирами упал с моста в реку в Забайкалье. Ранее УМВД сообщало о 19 погибших, среди которых двое детей и водитель. Сотрудники Ространснадзора выехали на место аварии.
Ранее сообщалось, что представители Ространснадзора выясняют обстоятельства случившегося на месте и будут принимать решение о проведении проверки после сбора необходимой информации.
- Проверка будет, - сказал РИА Новости собеседник из Ространснадзора.
Следствие приводит данные, по которым автобус KIA Grandbird, выполнявший рейс "Чита-Сретенск", упал с моста в реку Куэнга на 60-м километре от Сретенска. На место ДТП направлены следователи-криминалисты.
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изъять из МВД материалы дела по аварии, чтобы передать их в СК.
Ранее сайт kp.ru сообщал о затруднениях при проведении спасательной операции
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии.
Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU