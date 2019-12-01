Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершены

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-01T13:51:41+03:00

Автобус в Забайкалье выпал с моста через реку Куэнга Фото: СОЦСЕТИ

Автобус с 44 пассажирами слетел с моста, 19 человек погибли

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Аварийно-спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкальском крае завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Ространснадзор проведёт проверку компании, чей автобус с 44 пассажирами упал с моста в реку в Забайкалье. Ранее УМВД сообщало о 19 погибших, среди которых двое детей и водитель. Сотрудники Ространснадзора выехали на место аварии.

Ранее сообщалось, что представители Ространснадзора выясняют обстоятельства случившегося на месте и будут принимать решение о проведении проверки после сбора необходимой информации.

- Проверка будет, - сказал РИА Новости собеседник из Ространснадзора.

Следствие приводит данные, по которым автобус KIA Grandbird, выполнявший рейс "Чита-Сретенск", упал с моста в реку Куэнга на 60-м километре от Сретенска. На место ДТП направлены следователи-криминалисты.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изъять из МВД материалы дела по аварии, чтобы передать их в СК.

Ранее сайт kp.ru сообщал о затруднениях при проведении спасательной операции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU