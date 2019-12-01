СК возбудил уголовное дело по аварии в Забайкалье, в которой погибло 17 человек

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-01T12:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Забайкалье по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.

По последним данным, в результате падения автобуса в реку погибли 17 человек.

По данным источника kp.ru спасению пострадавших в ДТП мешает треснувший под автобусом лёд, по которому не может передвигаться тяжёлая техника экстренных служб. За рулём автобуса был его владелец Сергей К., работавший по лицензии от ИП "Стрельников". ИП осуществляло туристические перевозки. Стаж водителя - 18 лет, утром перед рейсом прошёл медосмотр.

Предварительной причиной аварии ГИБДД называет разрыв переднего колеса.

На место аварии выехал глава Забайкальского края Александр Осипов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU