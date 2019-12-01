2019-12-01T12:10:48+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по аварии в Забайкалье, в которой погибло 17 человек

Причиной ДТП называют лопнувшее колесо
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автобус упал в реку с мостаАвтобус упал в реку с мостаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Забайкалье по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.

По последним данным, в результате падения автобуса в реку погибли 17 человек.

По данным источника kp.ru спасению пострадавших в ДТП мешает треснувший под автобусом лёд, по которому не может передвигаться тяжёлая техника экстренных служб. За рулём автобуса был его владелец Сергей К., работавший по лицензии от ИП "Стрельников". ИП осуществляло туристические перевозки. Стаж водителя - 18 лет, утром перед рейсом прошёл медосмотр.

Предварительной причиной аварии ГИБДД называет разрыв переднего колеса.

На место аварии выехал глава Забайкальского края Александр Осипов.

Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дивизион ЗРК С-300 «Фаворит» запустил на дежурство в Таджикистане
Причина ДТП в Забайкалье: Автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса
Лед не выдержит тяжелую технику: Спасательная операция в Забайкалье затрудняется
У водителя упавшего в реку в Забайкалье автобуса был 18-летний стаж
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае
Автобус упал в реку в Забайкалье: погибло 15 человек
Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей
Путин и Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» по телемосту 2 декабря
Власти Украины вдвое увеличили финансирование фонда жены Порошенко
Кинолог рассказал, как избежать нападения собак
Евросоюз начал расследование методов сбора данных Google
Назван напиток, который предотвращает рак печени и старение мозга
Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком
В Великобритании заявили о превосходстве российской артиллерии
Сменились главные лица Евросоюза
Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе
Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала