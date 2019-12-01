Кремль: Путин и Зеленский обязательно встретятся в ходе саммита в Париже
Встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в ходе «нормандского саммита», однако формат переговоров станет известен позже. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Напомним, ранее российский президент исключил встречу с украинским коллегой до встречи «нормандской четверки». По словам президента России, в этом никто не заинтересован. Через несколько дней МИД Украины также отверг подобную встречу до «нормандского саммита», который должен состояться в Париже 9 декабря.
Как писал сайт kp.ru, накануне состоялись телефонные переговоры российского и украинского лидеров. В ходе разговора главы государства достигли договоренности продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц, а также поддерживать контактов в нормандском формате
ИСТОЧНИК KP.RU
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