Лавров рассказал о пользе встречи Зеленского и Путина

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-01T14:40:19+03:00

По словам главы МИД, переговоры президентов России и Украины смогут показать реальную позицию украинского лидера по вопросу минских договоренностей

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Встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского будет полезной, поскольку российская сторона сможет понять позицию украинского лидера по вопросу реализации минских договоренностей. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому (…) контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», - сказал министр иностранных дел.

Лавров отметал, что встреча произойдет на полях другого мероприятия, поэтому она не будет формальной и «бессмысленно гадать», могут ли переговоры стать полноформатными.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не Москва прерывала транспортное сообщение и сокращала двусторонние отношения. По его словам, если Киев готов и заинтересован в возобновлении отношений, то «за нами не заржавеет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Путин и Зеленский обсудили вопрос обмена пленных и договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц, а также поддерживать контактов в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU