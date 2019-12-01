Лавров рассказал о пользе встречи Зеленского и Путина
Встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского будет полезной, поскольку российская сторона сможет понять позицию украинского лидера по вопросу реализации минских договоренностей. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому (…) контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», - сказал министр иностранных дел.
Лавров отметал, что встреча произойдет на полях другого мероприятия, поэтому она не будет формальной и «бессмысленно гадать», могут ли переговоры стать полноформатными.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не Москва прерывала транспортное сообщение и сокращала двусторонние отношения. По его словам, если Киев готов и заинтересован в возобновлении отношений, то «за нами не заржавеет».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Путин и Зеленский обсудили вопрос обмена пленных и договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц, а также поддерживать контактов в нормандском формате.
ИСТОЧНИК KP.RU
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