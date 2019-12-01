Медведев поздравил Шарля Мишеля с избранием на должность Президента Евросоюза
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил нового главу Европейского совета со вступлением в должность. Он также отметил, что убеждён в том, что новый Председатель Европейского совета поспособствует восстановлению диалога между Россией и странами ЕС, сообщает правительство.
Напомним, что сегодня, 1 декабря, состоялась смена трёх главных лиц Евросоюза. Должность Председателя Совета Евросоюза занял 43-летний экс-премьер Бельгии Шарль Мишель, который стал самым молодым политиком в истории глав ЕС.
Место главы Еврокомиссии заняла бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а бывший глава министерства иностранных дел Испании стал главой европейской дипломатии
Жан-Клод Юнкер, предшественник Ляйен, не сдержал слёзы во время своего последнего выступления в должности председателя правительства ЕС.
ИСТОЧНИК KP.RU