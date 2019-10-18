2019-10-18T17:11:19+03:00
В мире

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на своем последнем саммите

Его полномочия истекают осенью 2019 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жан-Клод ЮнкерЖан-Клод ЮнкерФото: REUTERS
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Жан-Клод Юнкер не смог сдержать эмоций, выступая на своем последнем саммите в качестве главы Еврокомиссии. Видео выступления опубликовано на странице в твиттер Еврокомиссии. Юнкер подвел итоги саммита, а в конце выступления сделал отступление и поблагодарил коллег и журналистов, которые все эти годы, освещали деятельность организации. Он сказал спасибо главе Евросовета Дональду Туску.

- Спасибо за вашу дружбу и соучастие, спасибо журналистам за то, что они сопровождали меня на протяжении веков, я буду гордиться всю оставшуюся жизнь тем, что служил Европе, - сказал Юнкер.

Он завершил свое выступление тем, что это его последний саммит. Всего на счету Жана-Клода Юнкера больше 150 совещаний Еврокомиссии.

Журналисты ответили на речь Юнкера громкими аплодисментами. Глава Еврокомиссии, полномочия которого истекают осенью 2019 года, не смог сдержать слез.

Жан-Клод Юнкер в этом году перенес серьезную операцию, но несмотря на проблемы со здоровьем, подрожал принимать участие в саммитах.

Новым главой Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен - она вступит в должность 1 ноября.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на своем последем саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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