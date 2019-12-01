2019-12-02T00:01:42+03:00
В мире

Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет

Американский президент сообщил, что такая программа уже запущена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп вновь пообещал победить СПИДТрамп вновь пообещал победить СПИДФото: REUTERS
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Президент США уверен, что сможет положить конец болезни века – искоренить СПИД он планирует через десять лет. Такое обещание Дональд Трамп дал во Всемирный день борьбы со СПИДом. В твиттер он написал, что вместе с женой Меланьей Трамп он выражает поддержку всем, кто живет с ВИЧ в Америке и тем, кто погиб от этого заболевания.

- Мы подтверждаем наше обязательство искоренить ВИЧ и СПИД в США через 10 лет, программа уже началась. Американское руководство доказало, что вместе мы можем спасти жизни, - написал глава Белого дома.

Такое заявление Трамп делает не в первый раз. В феврале 2019 года он сообщил, что американским ученым удалось добиться прогресса в борьбе с ВИЧ и "далекая мечта уже в пределах досягаемости". Бороться с распространением заболевания он планирует с помощью информирования о СПИДе через социальные сети и большим распространением лекарств для людей с ВИЧ.

В России Роспотребнадзор перечислил основные способы заражения СПИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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