Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет

1 Дек. 23:56 2019-12-02T00:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США уверен, что сможет положить конец болезни века – искоренить СПИД он планирует через десять лет. Такое обещание Дональд Трамп дал во Всемирный день борьбы со СПИДом. В твиттер он написал, что вместе с женой Меланьей Трамп он выражает поддержку всем, кто живет с ВИЧ в Америке и тем, кто погиб от этого заболевания.

- Мы подтверждаем наше обязательство искоренить ВИЧ и СПИД в США через 10 лет, программа уже началась. Американское руководство доказало, что вместе мы можем спасти жизни, - написал глава Белого дома.

Такое заявление Трамп делает не в первый раз. В феврале 2019 года он сообщил, что американским ученым удалось добиться прогресса в борьбе с ВИЧ и "далекая мечта уже в пределах досягаемости". Бороться с распространением заболевания он планирует с помощью информирования о СПИДе через социальные сети и большим распространением лекарств для людей с ВИЧ.

В России Роспотребнадзор перечислил основные способы заражения СПИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU