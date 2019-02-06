Дональд Трамп сообщил о планах победить ВИЧ в США за 10 лет

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-06T08:32:37+03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в стране будет побежден в течение 10 лет Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов отметил, что за последние годы ученым удалось добиться значительного прогресса в борьбе с ВИЧ и СПИД

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в стране будет побежден в течение 10 лет. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе ежегодного выступления перед членами Конгресса США с речью "О положении страны".

"В моем (проекте) бюджета я попрошу демократов и республиканцев взять необходимые обязательства по ликвидации эпидемии ВИЧ в Соединенных Штатах в течение десяти лет", - заявил Трамп. Президент США отметил, что за последние годы научному сообществу удалось добиться значительного прогресса в борьбе с этим вирусом.

"Научные прорывы сделали так, что далекая мечта оказалась в пределах досягаемости", - отметил Трамп. "Вместе мы победим СПИД в Америке", - добавил он.

В число предложений Трампа, направленных на борьбу с ВИЧ в США, входит обеспечение более широкого доступа к лекарствам людям с ВИЧ. Президент США также предлагает бороться с болезнью путем ее профилактики в социальных группах, в которых фиксируются наиболее высокие показатели ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU