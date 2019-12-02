2019-12-02T00:54:56+03:00
Политика

Саакашвили признался, что покинул Грузию, потому что «сам устал и люди устали от него»

Бывший глава Одесской области намекнул на свое возвращение в Грузию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саакашвили желеет, что уехал из ГрузииСаакашвили желеет, что уехал из ГрузииФото: REUTERS
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Михаил Саакашвили рассказал о причинах, по которым покинул Грузию. До того, как стать главой Одесской области на Украине, он был президентом Грузии. В интервью телеканалу «Мтавари архи» он признался, что отъезд из Грузии он считает ошибкой и намекнул, что хотел бы вернуться. В этой стране против Саакашвили возбуждены уголовные дела, однако, это не останавливает экс-президента. Он признался, что уехал не потому что боялся наказания.

- Просто я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку, - сказал Саакашвили.

После того, как политическая карьера Саакашвили в Украине закончилась, он вновь обратил свое внимание на Грузию. Ранее он заявлял, что планирует бороться с "грузинской мафией". В феврале 2019 года сообщил, что хочет создать в Грузии "параллельную власть".

ИСТОЧНИК KP.RU

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