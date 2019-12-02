Во время учения НАТО в Эстонии разыграют сценарий кибератаки

СЕГОДНЯ 01:51 2019-12-02T01:54:06+03:00

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В Эстонии в понедельник 2 декабря начинаются масштабные киберучения. Мероприятие проводит НАТО. Как сообщают в военном ведомстве Эстонии, в учениях принимают участие 700 человек – специалисты по кибербезопасности, чиновники, технологи, представители бизнеса. Они отработают совместный план действий на случай киберугрозы. В частности, планируется, что специалисты научатся взаимодействовать друг с другом и предотвратят воздействие источника, представляющего опасность.

- В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция, - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Эстония выступила с предложением создать в стране "кибер-полигон" для НАТО. Такие учения проходят с 2015 года, и с каждым разом участников мероприятия становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU