2019-12-02T02:27:34+03:00
Происшествия

Медики сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье

В Читу на вертолетах санавиации достелены шесть человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В аварии погибли 19 человек Фото: правительство Забайкальского краяВ аварии погибли 19 человек Фото: правительство Забайкальского края
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В правительстве Забайкальского края сообщили, что шесть человек, пострадавших в аварии с автобусом, доставлены в Читу вертолетами санавиации. В воскресенье 1 декабря пассажирский автобус вылетел с моста в Сретенском районе и упал в реку Куэнга. Находившиеся в салоне люди оказались зажаты в машине, 19 человек погибли, 21 пассажир получил различные травмы.

Большую часть пострадавших, доставили в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы. Шестерых вертолетами доставили в Читу:

- Трое в реанимации, остальные получают медицинскую помощь в отделениях стационара. Травмы различной степени тяжести. Всеми необходимыми медикаментами пациенты обеспечены», - рассказал главный врач больницы Виктор Шальнев, его сообщение приведено на сайте правительства Забайкальского края.

С медиками региона провели консультации московские врачи, по каждому пострадавшему столичные специалисты дали рекомендации по тактике лечения.

- Ситуацию контролирует министерство здравоохранения России и лично Татьяна Голикова. Она сегодня звонила, выяснила, какие меры предпринимаются, какая помощь нам нужна, - сказал Александр Осипов.

Он призвал жителей региона по возможности оказать помощь семьям пострадавших и погибших, в первую очередь психологическую. Власти Забайкалья окажут финансовую поддержу тем, кто получил травмы и семьям тех, кто погиб в этой аварии.

В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

ИСТОЧНИК KP.RU

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