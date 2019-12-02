2019-12-02T04:14:44+03:00
Общество

Питерские «Алые паруса» стали лучшим праздником в мире

Праздник для выпускников победил в конкурсе The Best Event Awards World
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Алые паруса" -самый красивый праздник не только в России, но и в мире"Алые паруса" -самый красивый праздник не только в России, но и в миреФото: Александр ГЛУЗ
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«Алые паруса» признаны самым лучшим праздников в мире. На конкурс The Best Event Awards World в 2019 году подали 160 заявок, было представлено 30 стран. Но жюри присудили победу яркому празднику для выпускников из России. «Алые паруса» оказались лучшими сразу по нескольким критериям – победителя выбирали по вовлеченности участников, креативности и технологичности мероприятия.

В 2019 году на праздник в Санкт-Петербурге приехали 1,5 миллиона человек. За действием можно было наблюдать в режиме онлайн- трансляцию посмотрели порядка 10 миллионов человек. Ведущими праздника стали Иван Ургант и Даша Александрова, на сцене выступали популярные российские артисты: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и другие. В финале всех гостей ждал красочный фейерверк.

Сайт kp.ru писал, где и когда можно будет посмотреть репетиции праздника, который пройдет для выпускников 2020 года.

Алые паруса - 2019.Почти полтора миллиона человек посмотрели «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Посмотрите и вы самые яркие моменты этого шикарного праздника для выпускников!

ИСТОЧНИК KP.RU

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