2019-12-02T07:34:22+03:00
В мире

Украинский вице-премьер заявил о готовности страны «принять пару российских областей»

Дмитрий Кулеба указал, что это «ради внедрения европейских стандартов жизни»
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Украине вновь вспомнили о своих территориальных претензияхНа Украине вновь вспомнили о своих территориальных претензияхФото: REUTERS
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Власти Украины вновь свои претензии на российские территории. На этот раз с заявлением о «готовности принять пару российских областей» выступил вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он таким образом решил ответить на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который считает национализм в Украине, а также притеснение малых народов, главной причиной, что может привести к развалу страны.

Это высказывание Кулеба воспринял как «угрозу выхода областей из состава Украины».

- Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни, - написал украинский политик в соцсетях.

В октябре в Верховной раде уже высказывали похожие мысли. Тогда поставили себе цель на "возвращение этнических территорий". На Кубани были удивлены украинским планам и предложили для начала узнать мнение самих кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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