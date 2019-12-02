2019-12-02T09:07:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье женщина заказала киллеру убийство сестры жениха, мешавшей их отношениям

Женщине не понравилось, что потенциальная родственница против их сожительства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заказчицу задержали при передаче денег - жизнь сестры жениха она оценила в 170 тысяч рублейЗаказчицу задержали при передаче денег - жизнь сестры жениха она оценила в 170 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Безработная женщина пыталась заказать убийство сестры своего возлюбленного. Для этого накопила приличную для человека без работы сумму – 170 тысяч рублей. Нашла потенциального исполнителя преступления. Мужчина тоже нигде не работал, но решил, что деньги, заработанные такой ценой, ему не нужны. Он сделал вид, что согласен на сделку, а сам сообщил о готовящемся убийстве в полицию.

Позже 31-летняя заказчица убийства призналась, что расправиться с родственницей жениха решила из-за того, что та запрещала своему брату с ней сожительствовать. При этом проживали родственники по разным адресам. Женщина просто не одобряла выбор брата, и потому препятствовала развитию его отношений с женщиной.

- «Заказчица» задержана при передаче денег «исполнителю» преступления, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Теперь идет проверка, сотрудники полиции устанавливают мотивы, проходят допросы свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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