В Подмосковье женщина заказала киллеру убийство сестры жениха, мешавшей их отношениям
Безработная женщина пыталась заказать убийство сестры своего возлюбленного. Для этого накопила приличную для человека без работы сумму – 170 тысяч рублей. Нашла потенциального исполнителя преступления. Мужчина тоже нигде не работал, но решил, что деньги, заработанные такой ценой, ему не нужны. Он сделал вид, что согласен на сделку, а сам сообщил о готовящемся убийстве в полицию.
Позже 31-летняя заказчица убийства призналась, что расправиться с родственницей жениха решила из-за того, что та запрещала своему брату с ней сожительствовать. При этом проживали родственники по разным адресам. Женщина просто не одобряла выбор брата, и потому препятствовала развитию его отношений с женщиной.
- «Заказчица» задержана при передаче денег «исполнителю» преступления, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.
Теперь идет проверка, сотрудники полиции устанавливают мотивы, проходят допросы свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU