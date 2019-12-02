В Подмосковье дворник нашел в мусорном контейнере человеческую ногу

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-02T09:21:26+03:00

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В городе Реутов Московской области дворник обнаружил часть человеческой ноги. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина работает в одной из местных управляющих компаний. В воскресенье 1 декабря, он как обычно вышел убирать территорию у Юбилейного проспекта. Когда стал выбрасывать мусор в контейнер, установленный между домами № 37 и 39, заметил подозрительный предмет. Когда всмотрелся, понял, что это нога человека. Он вызвал полицию.

- Обнаружена правая нога, от ступни до коленного сустава, - сообщил источник kp.ru.

Кому она принадлежит, и при каких условиях произвели ампутацию, установит экспертиза, часть тела передали криминалистам в морг. А ходе расследования также изучат вероятность того, что нога попала в контейнер из медицинской организации, а также вероятность совершенного убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU