«Ищу жену, хочу ласку и котлет»: На Красной площади холостяка задержали за пикет

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-02T10:27:33+03:00

30-летний мужчина протестовал на улице с плакатом против одинокой жизни с покупными пельменями

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Одинокий москвич искал себе жену, но познакомился только с сотрудниками полиции. 30-летний холостяк отчаялся найти достойную женщину в Интернете, поэтому решил по старинке знакомиться на улице. Но, подумал, что современных дам нужно в первую очередь удивить и эпатировать, иначе пройдут мимо. Поэтому подготовил дома плакат и вышел пикетировать. Место выбрал самое многолюдное в столице – Красную площадь.

Там его и заприметили. Только не женщины, а сотрудники полиции. На плакате холостяка было написано, как сообщил источник в правоохранительных органах: «Надоели пельмени и обнимать подушку ищу жену хочу ласки и котлет» (орфография и пунктуация сохранены).

Отчаянного холостяка полицейские препроводили в отделение и составили на него протокол за нарушение правил проведения пикетирования. Теперь москвичу придется заплатить штраф, равный почти сотне пачек пельменей. По статье 20.2, части 5 КоАП РФ, штраф может достигать 20 тысяч рублей.

Теперь мужчина будет искать другой способ найти жену и пропавшие знаки препинания со своего послания на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU