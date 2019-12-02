2019-12-02T11:12:05+03:00
Происшествия

При крушении спасательного вертолета во Франции погибли три человека

Летательный аппарат направлялся в затопленный населенный пункт, чтобы оказать помощь местным жителям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На юге Франции потерпел крушение спасательный вертолет. В результате аварии погибли три человека - пилот, бортинженер и сотрудник пожарной службы.

Летательный аппарат направлялся в аэродром Ле-Люк-Ле-Канне департамента Вар, чтобы оказать помощь жителям затопленного района, однако в ночь на понедельник, 2 декабря, связь с ним пропала.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что обломки вертолета Eurocopter EC145 нашли около 1:30 утра в окрестностях коммуны Роув. Там же обнаружили тела трех сотрудников службы гражданской безопасности..

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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