При крушении спасательного вертолета во Франции погибли три человека
На юге Франции потерпел крушение спасательный вертолет. В результате аварии погибли три человека - пилот, бортинженер и сотрудник пожарной службы.
Летательный аппарат направлялся в аэродром Ле-Люк-Ле-Канне департамента Вар, чтобы оказать помощь жителям затопленного района, однако в ночь на понедельник, 2 декабря, связь с ним пропала.
Министерство внутренних дел Франции сообщило, что обломки вертолета Eurocopter EC145 нашли около 1:30 утра в окрестностях коммуны Роув. Там же обнаружили тела трех сотрудников службы гражданской безопасности..
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ИСТОЧНИК KP.RU