В метро Москвы задержали мужчину, который разбил окно в поезде ногами

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-02T13:35:09+03:00

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: скриншот с видео

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Полицейские задержали 24-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в вандализме. По версии правоохранителей, именно он разбил стекло в вагоне поезда столичного метрополитена.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек снимает куртку, повисает на поручне и со всей силы бьет обоими ногами по окну. Стекло тут же расходится трещинами, а другие пассажиры вагона спешно отходят подальше от агрессивного попутчика.

Согласно данным ГУ МВД России по Москве, вандала задержали сразу же на "Баррикадной", куда поезд прибыл со стороны "Улицы 1905 года". Он признал свою вину, но подчеркнул, что не хотел никому навредить. Агрессивное поведение мужчина списал на алкоголь.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Сайт kp.ru писал, что весной этого года похожий инцидент произошел в питерском метро. Мужчина начал бить кулаком и ногами по стеклу двери в вагоне, и успокоился лишь тогда когда створки разъехались, выпустив его на платформу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747276" frameborder="0"></iframe> Полицейские в московском метро задержали подозреваемого в вандализме.В полицию поступило сообщение о том, что на станции «Баррикадная» разбили стекло в электропоезде. Задержан возможный виновник инцидента

ИСТОЧНИК KP.RU