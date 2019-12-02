Горбачев снялся в рекламе пиццы из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-02T13:45:13+03:00

В США объяснили, зачем Горбачёв снялся в рекламе пиццы в 90-х Фото: скриншот с видео

После поражения на выборах в 1996 году политику было не на что содержать свой фонд [видео]

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Бедность вынудила бывшего президента СССР Михаила Горбачева сняться в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах.

После поражения на выборах в 1996 году политику стало не хватать средств на содержание своего фонда - гонорары от лекций были маленькими, а пенсия сократилась с четырех тысяч рублей (в ценах того времени) до двух долларов из-за гиперинфляции.

К таким выводам пришел доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв. Он рассказал об истории создания рекламного ролика в статье для издания Foreign Policy.

По словам журналиста, бывший лидер Советского Союза долго сомневался, но в итоге согласился на съемки на своих условиях. Так, он категорически отказался есть пиццу в кадре и закрепил за собой право утверждения окончательного варианта сценария.

В результате в ролике вместе с Горбачевым снялась его внучка Настя. Сколько бывший генсек получил за свою работу до сих пор неизвестно, но Масгрейв считает, что не меньше миллиона долларов в пересчете на сегодняшние цены.

Сайт kp.ru писал. что спустя десять лет после этого политик снялся еще в одной рекламе. Французский дом моды Louis Vuitton нанял его для продвижения своих дорожных сумок.

Реклама пиццы с Михаилом Горбачевым.

ИСТОЧНИК KP.RU