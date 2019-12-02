Курс евро на Московской бирже превысил 71 рубль

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-02T13:36:05+03:00

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Курс евро на Московской бирже впервые с начала ноября превысил 71 рубль. По данным на 2 декабря европейскую валюту продавали за 71, 01 рубль. Доллар тоже подорожал до 64 ,5 рублей по утренним данным.

Правда, во второй половине дня, в 13.28, обе валюты немного сбросили в цене – евро до 70,84рублей, а доллар – до 64,32.

Что касается финансов россиян, то Центробанк выступил с предложением изменить правила выдачи ипотеки. Тем, у кого уже есть кредиты, могут ограничить предоставление займа на покупку жилья. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняет это тем, что доля россиян, которые берут ипотеку, имея другие кредиты, и потом не могут расплатиться по долгам, в стране неуклонно растет.

Некоторые изменения в этой системе уже произошли с 1 октября 2019 года - банки начали оценивать заемщика по уровню долговой нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU