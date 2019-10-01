Банки стали оценивать заемщиков по долговой нагрузке

СЕГОДНЯ 03:55 2019-10-01T03:55:02+03:00

Нововведения вступили в силу с 1 октября

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Российские банки с 1 октября 2019 года стали оценивать заемщиков по долговой нагрузке. Теперь при выдаче кредита финансовые организации будут тщательнее изучать возможности получателей займа.

Нововведение распространяется на кредиты от десяти тысяч рублей. Анализироваться будут ежемесячные платежи и заработок получателя займа.

Кроме того, сайт kp.ru ранее уже писал, что изменится еще в жизни россиян с 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU