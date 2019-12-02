ЦБ рассмотрит вариант ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков
Свыше 40% граждан, взявших кредит на недвижимость, имеют задолженности по другим видам займов
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Центральный Банк России обсудит с кредитными организациями возможность введения ограничений по выдаче ипотечных кредитов в зависимости от долговой нагрузки граждан. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Согласно ее данным, доля заемщиков, у которых уже есть долги по другим видам кредитов, постоянно растет. На настоящий момент она составляет более 40%.
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ИСТОЧНИК KP.RU