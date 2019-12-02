ЦБ рассмотрит вариант ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-02T11:52:35+03:00

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Центральный Банк России обсудит с кредитными организациями возможность введения ограничений по выдаче ипотечных кредитов в зависимости от долговой нагрузки граждан. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Согласно ее данным, доля заемщиков, у которых уже есть долги по другим видам кредитов, постоянно растет. На настоящий момент она составляет более 40%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU