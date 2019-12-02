На гугл-картах нашли «инопланетянина»
Британка нашла на гугл-картах мужчину с зеленым лицом. 47-летняя Стиви Холл вместе с друзьями провела целое расследование, чтобы выяснить, кто изображен на снимке. Как сообщает The Sun, Стиви искала на картах удачное место для парковки машины – она собиралась посетить немецкий рождественский рынок в Бирмингеме, когда друг увидела на карте этого человека. Женщина призналась, что приняла его за инопланетянина. Того же мнения придерживаются и друзья женщины:
- Я просто застыл в страхе, когда увидел его, и волосы поднялись на моей шее, - сказал шеф-повар из Саттон Колдфилд, Вест Мидс.
Друзья стали проверять, когда был сделан снимок. Объяснить появление человека с таким лицом мог бы Хэллоуин. Но, оказалось, фото датируется апрелем, а не октябрем. Компания пыталась найти доказательства того, что этот кадр – подделка. Но против этой версии были отражения на машине.
- Кажется, это не маска, - рассуждают приятели.
Они потратили не один день, пытаясь найти такую же на Amazon, eBay и других интернет-магазинах, но ничего даже близко похожего не обнаружили. Странным «детективам» из Бримингема показалось, что никто не реагирует на зеленого человека, будто другие пешеходы и автомобилисты его не видят.
- Он, конечно, не выглядит счастливым, когда его поймали на камеру,- заключила Стиви.
Правда, если внимательно посмотреть, то у «инопланетянина обычная человеческая рука, в которой он сжимает самый обыкновенный кошелек.
Еще один внимательный житель Великобритании нашел на гугл картах затонувший самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU