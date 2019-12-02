2019-12-02T14:03:59+03:00
В мире

На гугл-картах нашли «инопланетянина»

Жители Бирмингема теперь гадают, почему другие люди не обращают внимания на человека с зеленым лицом и может ли быть, что на нем нет маски
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото сделано в апреле 2019 года Фото: Google Street ViewФото сделано в апреле 2019 года Фото: Google Street View
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Британка нашла на гугл-картах мужчину с зеленым лицом. 47-летняя Стиви Холл вместе с друзьями провела целое расследование, чтобы выяснить, кто изображен на снимке. Как сообщает The Sun, Стиви искала на картах удачное место для парковки машины – она собиралась посетить немецкий рождественский рынок в Бирмингеме, когда друг увидела на карте этого человека. Женщина призналась, что приняла его за инопланетянина. Того же мнения придерживаются и друзья женщины:

- Я просто застыл в страхе, когда увидел его, и волосы поднялись на моей шее, - сказал шеф-повар из Саттон Колдфилд, Вест Мидс.

Друзья стали проверять, когда был сделан снимок. Объяснить появление человека с таким лицом мог бы Хэллоуин. Но, оказалось, фото датируется апрелем, а не октябрем. Компания пыталась найти доказательства того, что этот кадр – подделка. Но против этой версии были отражения на машине.

- Кажется, это не маска, - рассуждают приятели.

Они потратили не один день, пытаясь найти такую же на Amazon, eBay и других интернет-магазинах, но ничего даже близко похожего не обнаружили. Странным «детективам» из Бримингема показалось, что никто не реагирует на зеленого человека, будто другие пешеходы и автомобилисты его не видят.

- Он, конечно, не выглядит счастливым, когда его поймали на камеру,- заключила Стиви.

Правда, если внимательно посмотреть, то у «инопланетянина обычная человеческая рука, в которой он сжимает самый обыкновенный кошелек.

Еще один внимательный житель Великобритании нашел на гугл картах затонувший самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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