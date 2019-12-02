2019-12-02T14:11:29+03:00
Экономика

В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Благодаря проекту Россия получит новые возможности, а Китай — дешевый газ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме прокомментировали работу газопровода «Сила Сибири». Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ruВ Госдуме прокомментировали работу газопровода «Сила Сибири». Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru
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Запуск газопровода «Сила Сибири» говорит о хороших отношениях России и Китая. Так прокомментировали начало поставок российского газа в Госдуме.

«Это знаковая веха для российской газовой отрасли. Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод — и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Депутат добавил, что благодаря запуску нового газопровода Россия получила доступ к обширному азиатскому рынку, передает RT.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили магистральный газопровод «Сила Сибири». В ходе торжественной церемонии российский президент отметил, что теперь стратегическое взаимодействие двух стран в сфере энергетики выходит на новый уровень, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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