В Сирии при взрыве самодельной бомбы ранены трое российских военнослужащих

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-02T15:00:55+03:00

Боевики подложили взрывное устройство на дорогу, по которой проходит маршрут патрулирования Фото: Александр КОЦ

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На маршруте патрулирования турецко-сирийской границы боевики подложили самодельную бомба. Устройство приведено в действие в момент, когда по дороге ехал бронеавтомобиль с российскими военными полицейскими. Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, ранены трое военнослужащих.

- В 1,5 километров западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство, - приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.

Бронеавтомобиль, в котором находились солдаты, также был поврежден. В основном военные полицейские отделались ссадинами и ушибами - их жизням ничего не угрожает.

Патрулирование территории Сирии у границы с Турцией проводится в рамках меморандума, подписанного в Сочи с 23 октября. Для этого этапа соглашения в Сирию направили свыше 200 российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU