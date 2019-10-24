В Сирию дополнительно направят 276 российских военных

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-24T12:06:10+03:00

В рамках меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией, военные РФ начнут патрулировать сирийскую территорию

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В Минобороны приняли решение направить дополнительные российские войска в Сирию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве, речь идет о 276 военных полицейских. В их распоряжении будет 33 единицы техники.

Военные из России отправятся в Сирию согласно одному из пунктов меморандума, подписанного в Сочи президентами России и Турции. Владимир Путин договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом о прекращении спецоперации "Источник мира" на территории за пределами территорий, занятых страной с 9 октября. Российские военные полицейские будут патрулировать зону в Сирии, расположенную у границы с Турцией.

Также в меморандуме сказано, что страны обеспечат спокойное возвращение в страну эмигрировавшего населения.

В среду 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с командиром "Сил демократической Сирии". Мазлюм Абди поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в стабилизации ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU