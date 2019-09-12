2019-09-12T12:38:47+03:00
В мире

Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины, которого сам назначил три месяца назад

О том, кто теперь возглавит СВР, пока не сообщается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы украинской Службы внешней разведки, которого он сам назначил в июне это года.

Однако другим указом лидер Незалежной повысил Бухарева, сделав его первым заместителем главы СБУ.

О том, кто теперь возглавит Службу внешне разведки, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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