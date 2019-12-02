В Москве у десятиклассницы похитили сумку Valentino за 1,5 тысячи евро и карту "тройка"

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-02T15:02:40+03:00

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В Москве около станции метро Павелецкая ограбили 16-летнюю десятиклассницу. Утром 1 декабря неизвестные ударили девушку в лицо в подземном переходе и похитили сумку Valentino, которая стоила 1,5 тысячи евро, портативный аккумулятор, наушники Apple за 2700, ключи от квартиры и карту "Тройка". В полицию обратилась мама девушки, сообщает источник kp.ru.

Потерпевшая описала нападавших как лиц кавказской национальности. На одном из нападавших была чёрная куртка, а на другом - чёрная толстовка. Полицейские проводят проверку случая.

Ранее сайт kp.ru писал о воре, ограбившем загородный дом в Одинцовском районе Москвы. У 45-летнего владельца дома украли три бутылки вина: одна из них стоила 159 900 рублей, остальные - по 1000 рублей.

Также сайт kp.ru рассказывал о безработном москвиче, которого ограбили в районе Люблино на 5 млн рублей. Неизвестные выстрелили жертве в лицо из "травмата" и скрылись на Audi A6.

ИСТОЧНИК KP.RU