2019-11-02T14:44:36+03:00
Происшествия

В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублей

Полицейские, прибывшие на место инцидента, установили, что нападавших было пятеро
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублейВ Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

СМИ сообщают, что на юго-востоке Москвы несколько неизвестных выстрелили в мужчину и похитили у него пять миллионов рублей. Позже выяснилось, что пострадавший был безработным.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия установили, что нападавших было пятеро. Сообщается, что один из преступников выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину. Спустя несколько секунд остальные схватили его сумку с крупной суммой наличными и скрылись на Audi A6 в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в московском районе "Люблино", пишет Агентство городских новостей "Москва".

По последним данным, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Один из подозреваемых задержан.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года у безработного москвича украли рюкзак с 8 миллионами рублей. Инцидент произошел на Калужско-Рижской ветке столичного метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"
Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США
Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал