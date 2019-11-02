В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублей
СМИ сообщают, что на юго-востоке Москвы несколько неизвестных выстрелили в мужчину и похитили у него пять миллионов рублей. Позже выяснилось, что пострадавший был безработным.
Полицейские, которые прибыли на место происшествия установили, что нападавших было пятеро. Сообщается, что один из преступников выстрелил из травматического пистолета и ранил мужчину. Спустя несколько секунд остальные схватили его сумку с крупной суммой наличными и скрылись на Audi A6 в неизвестном направлении.
Инцидент произошел в московском районе "Люблино", пишет Агентство городских новостей "Москва".
По последним данным, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Один из подозреваемых задержан.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года у безработного москвича украли рюкзак с 8 миллионами рублей. Инцидент произошел на Калужско-Рижской ветке столичного метрополитена.
ИСТОЧНИК KP.RU