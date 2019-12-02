Зеленский намерен бороться за "потерявшихся" жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-02T16:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за донбассовцев, которые "потерялись" после событий 2014 года, а тем, кто "за Россию", рекомендовал уезжать туда, где им хочется жить.

При этом глава государства не поверил данным опроса, согласно которым большинство жителей Донецкой и Луганской народной республик хотят стать частью нашей страны. По мнению Зеленского, это все ложь, и на юго-востоке остались люди, которые "за Украину".

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них", - сказал президент в интервью изданию Der Spigel.

Он подчеркнул, что это касается лишь людей, которые считают себя украинцами - за русских Зеленский "не стал бы бороться".

Сайт kp.ru писал, что ранее глава государства в этом же интервью выразил несогласие с порядком выполнения минских соглашений. Зеленского не устраивает пункт, по которому пограничный контроль будет установлен лишь после выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU