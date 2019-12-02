2019-12-02T15:39:04+03:00
Политика

Зеленскому не нравится последовательность пунктов минских соглашений

Украинский лидер уверен, что ЛНР и ДНР должны проводить выборы только после перехода под контроль Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленскому не нравится последовательность выполнения пунктов минских соглашенийЗеленскому не нравится последовательность выполнения пунктов минских соглашенийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений. По его словам, выборы в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) должны проводить только после передачи территории госграницы под контроль незалежной.

«Согласно тому, что было написано в минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий», - заявил украинский лидер в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Париже 9 декабря должна состояться встреча «норманнской четверки», на которой стороны обсудят вопрос ДНР и ЛНР. Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой по инициативе лидера незалежной. Они обсудили ситуацию в Донбассе, а также вопросы обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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