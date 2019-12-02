Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших российских соперниц

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-02T17:44:42+03:00

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Представительницы женской сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон и Шарлотта Калла посмеялись над президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе после того, как в российской сборной забеременели сразу четыре лыжницы, которые теперь пропускают сезон 2019/20.

В конце прошлого сезона главный тренер российской сборной на соборе женской команды сообщила, что предстоящий сезон не будет главных стартов и назвала это подходящим временем для родов.

«Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена из старой советской культуры, и, кажется, она привнесла это в команду», - цитирует Expressen менеджера шведской сборной Карин Эрссон.

Она также отметила, что российская сборная коллективно делала утреннюю коллективную гимнастику, когда шведская завтракала. «Так мы тоже не сделаем», – добавила менеджер.

«Ну, это не по-шведски. Конечно, многие из нас тоже хотят в будущем создать семью и родить ребенка. Но совмещать это с соревновательным графиком», – заявила Калла.

Сезон из-за беременности в этом году пропустят Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Татьяна Алешина и Елена Соболева (Устюгова).

ИСТОЧНИК KP.RU