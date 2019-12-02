Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств пресекать незаконные полеты беспилотников, перехватывая управление над ними или сбивая их. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон дает право МВД, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардия нейтрализовывать дроны-нарушители при помощи «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов». При этом решение о том, кого наделять этими полномочиями, остается за руководителями силовых ведомств.
Напомним, Совет Федерации России принял данный законопроект 25 ноября. Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о необходимости законодательно регламентировать использование беспилотников.
До настоящего времени полеты беспилотных препаратов пресекаются в отдельных местах. Таких как Лубянская площадь, Кремль, а также у здания ФСБ и Керченский мост.
ИСТОЧНИК KP.RU