2019-12-02T19:38:17+03:00
Общество

Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники

Руководители ведомств сами будут решать, кого наделить такими полномочиями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотникиПутин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств пресекать незаконные полеты беспилотников, перехватывая управление над ними или сбивая их. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает право МВД, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардия нейтрализовывать дроны-нарушители при помощи «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов». При этом решение о том, кого наделять этими полномочиями, остается за руководителями силовых ведомств.

Напомним, Совет Федерации России принял данный законопроект 25 ноября. Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о необходимости законодательно регламентировать использование беспилотников.

До настоящего времени полеты беспилотных препаратов пресекаются в отдельных местах. Таких как Лубянская площадь, Кремль, а также у здания ФСБ и Керченский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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