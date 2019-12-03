2019-12-03T03:28:32+03:00
В мире

"Отличная работа!": Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"

Американский лидер ознакомился с документом по пути в Лондон, где пройдет саммит НАТО
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ознакомился с докладом республиканцев по импичменту и остался им доволен.

- До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа! - с юмором отметил Трамп.

Американский глава также подчеркнул, что прочитал доклад по пути в Лондон, где состоится саммит НАТО.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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