"Отличная работа!": Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"

СЕГОДНЯ 03:28 2019-12-03T03:28:32+03:00

Американский лидер ознакомился с документом по пути в Лондон, где пройдет саммит НАТО

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ознакомился с докладом республиканцев по импичменту и остался им доволен.

- До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа! - с юмором отметил Трамп.

Американский глава также подчеркнул, что прочитал доклад по пути в Лондон, где состоится саммит НАТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU