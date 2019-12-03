"Отличная работа!": Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"
Американский лидер ознакомился с документом по пути в Лондон, где пройдет саммит НАТО
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ознакомился с докладом республиканцев по импичменту и остался им доволен.
- До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа! - с юмором отметил Трамп.
Американский глава также подчеркнул, что прочитал доклад по пути в Лондон, где состоится саммит НАТО.
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ИСТОЧНИК KP.RU