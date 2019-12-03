СЕГОДНЯ 04:10 2019-12-03T04:13:09+03:00

"Здесь сияет дух Америки": Мелания Трамп показала, как украшен к Рождеству Белый дом Фото: Twitter.com

В этом году главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного [видео]

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Супруга американского лидера Дональда Трампа, Мелания, показала, как украшен к Рождеству Белый дом.

- Дух Америки сияет в Белом доме, - гордо заявила первая леди США.

Видео с оформлением резиденции президента США опубликовано в Twitter Мелании Трамп и Белого дома.В этом году главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного

В этом году главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного.

ИСТОЧНИК KP.RU