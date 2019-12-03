Госдума предложила ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-03T06:58:29+03:00

Также в российских школах могут появиться специальные профилактические уроки

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что в России могут ввести уголовную ответственность за продажу некурительного табака, а именно снюса и насвая.

Более того, в российских школах могут появиться специальные профилактические уроки, на которых будет рассказываться о вреде таких веществ.

С такой инициативой Чернышов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой.

- В России снюс стал нелегальным четыре года назад, штраф за его продажу составляет 60 тыс. рублей. Ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри, - отметил Чернышов, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году контрабандный снюс стал "модным" среди финской молодежи. Случаи конфискации таможней жевательного табака выросли в сотню раз. Объем торговли снюсом в Финляндии на 2018 год достигал 50 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU