Почти половина россиян питается неправильно

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-03T09:01:12+03:00

И только 22 процента следят за рационом

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Почти половина россиян (48%) отмечают, что питаются неправильно. При этом само понятие «правильное питание» россияне понимают по разному. В 43% случаев опрошенные уверены, что достаточно исключить фастфуд, сладости и газировку.

35% настаивают, что речь ведется о приеме пищи маленькими порциями и употребление 1,5-2 литров воды. 31% за то, чтобы не переедать, а 30% видят правильное питание в контроле за составом продукта, чтобы не было красителей и ароматизаторов.

А вот действительно правильного питания, когда отслеживаются белки, жиры углеводы и витамины придерживаются только 22% респондентов. 7% пьют БАДы и витамины.

Такие данные озвучили исследователи ВЦИОМ, проведя большой опрос.

Завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова отметила, что в большинстве случаев россияне обращают внимание именно на состав, но не на сбалансированность своего стола.

— Получается, что только каждый пятый о важности контроля макро- и микронутриентов. А про корректировку рациона БАДами почти совсем не в курсе, — сказала она «Известиям».

Академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян подчеркнул, что существует три правила, чтобы питание действительно было полезным.

Первое правило — еда должна быть безопасной.

Второе правило – из пищи должно приходить столько энергии, сколько потрачено ранее.

Третье правило – химический состав продуктов должен соответствовать физиологическим потребностям.

— Человек должен получать примерно 170 химических соединений, треть из них незаменима. Если они есть — мы здоровы, если нет — болеем. Например, витамин С, когда его не хватает, то появляется переутомление, а в клинических случаях ломкость сосудов, кровотечение, — пояснил академик.

ИСТОЧНИК KP.RU