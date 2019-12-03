2019-12-03T12:40:32+03:00
Общество

Половина россиян готова общаться с инвалидами, но против создания семьи

А 25 процентов опрошенных признаются, что избегают людей с проблемами здоровья
Елена АКИМОВА
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Многие россияне пытаются дружить с инвалидами, но опасаются создавать с ними семьюМногие россияне пытаются дружить с инвалидами, но опасаются создавать с ними семьюФото: Роман ГОЛОВАНОВ
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Исследователи аналитического центра НАФИ узнали, как россияне относятся к инвалидам. 48 % уверяют, что дружат с людьми, которые имеют ограничения здоровья. Но при этом создавать семью с ними не готовы – чаще всего такой позиции придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди этой категории людей данный ответ выбрали 55% респондентов.

25 процентов опрошенных признались, что стараются избегать общения с инвалидами, хоть и жалеют их. Свои действия они оправдывают фразой, «чтобы не расстраиваться».

Многие участники опроса склонны считать, что инвалиды замкнуты и предпочитают общаться только друг с другом (40%), а 27% вообще не знают о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды.

В большинстве случаев россияне стараются проявлять сочувствие к людям с ограниченными возможностями. В 77% случаев респонденты отмечают, что инвалиды не получают достаточного внимания и поддержки. А 21% регулярно помогают данной категории людей.

- Общество потребления диктует нам, что от жизни надо получать удовольствие. У молодежи еще нет жизненного опыта, нет понимания ценности жизни и здоровья — поэтому они смотрят в первую очередь на оболочку, а не на то, что человек собой представляет, - комментирует «Известиям» врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Часто молодых людей пугает союз с инвалидом, потому что принято считать – это дополнительные траты, трудности и ответственность.

Ранее корреспондент «КП» Роман Голованов на день пересел в инвалидную коляску, чтобы проверить, как к людям с ограниченными возможностями относятся власти и обычные прохожие.

Корреспондент «КП» на день пересел в инвалидную коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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