Сильные девушки и располневший русский супергерой: что показали в трейлере "Черной вдовы"

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-03T15:43:41+03:00

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В Сети появился первый двухминутный трейлер фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон и Рэйчел Вайс. Действие картины разворачивается между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности" и проливают свет на биографию одной из самых таинственных героинь Марвел.

Трейлер фильма Черная вдова.Премьера - 1 мая 2020 года

Судя по трейлеру, главными злодеями в фильме станут бывшие соратники Наташи Романофф - храбрые русские агентессы в исполнении актрис Рэйчел Вайс ("Мумия", "Константин: повелитель тьмы") и Флоренс Пью ("Маленькие женщины", "Солнцестояние"). Также зрителям показали комичную "русскую" версию Капитана Америки - Красного Стража в исполнении Дэвида Харбора, известного по сериалу "Очень странные дела". Причем русский супергерой после большой передышки едва влезает в свой красный костюм. Стоит ли при этом говорить, что все второстепенные персонажи говорят с явным русским акцентом.

Важным фактом для фанатов киновселенной Марвел остается присутствие в "сольнике" Черной Вдовы Тони Старка.

Ранее kp.ru поделился новостями о перезапуске фильма "Фантастическая четверка", где будет задействован сильнейший персонаж Marvel.

ИСТОЧНИК KP.RU