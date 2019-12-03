2019-12-03T18:14:22+03:00
Общество

Собянин рассказал о ходе реализации Программы реновации

Новые квартиры взамен старых в пятиэтажках уже получили 16 тысяч человек
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году темпы строительства поп программе еще больше вырастут.Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году темпы строительства поп программе еще больше вырастут.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве проходит реновация, и как она будет работать в следующем году. Столичный градоначальник 3 декабря осмотрел многоэтажный дом в Дмитровском районе, в который по программе реновации скоро въедут новые жильцы. Сергей Собянин пообщался с жителями района и подчеркнул, что в 2020 году темпы строительства еще больше вырастут.

- В следующем году будем строить, строить, не останавливаться, - пообещал мэр. - Более 50 домов вошли в программу реновации в этом районе. Проекты планировок сделали. Мы все предусмотрели: школы построили, детские сады. Уже начали вводить дома, строить. Так что можете не беспокоиться.

Глава московского правительства также пообещал жителям, что их район будет полностью благоустроен.

- Когда все будет построено, будет единый проект благоустройства, - сообщил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, старые московские пятиэтажки постройки 60-х годов все больше ветшали, и их жильцам неизбежно пришлось бы задуматься о переезде. Разрабатывая программу реновации, московское правительство постаралось сделать процесс переселения как можно более комфортным — новые дома строятся неподалеку от старых. Начиная с февраля 2018 года новоселье уже отметили 16 тысяч москвичей.

В одном только Дмитровском районе по программе реновации будут расселены 55 пятиэтажек. Новые квартиры получат свыше 11 тысяч жителей. Новостройки появятся на пяти стартовых площадках района. Дом №12 по улице Долгопрудная уже построен, его заселили в сентябре 2018 года. Из соседней пятиэтажки в него переехали 79 семей.

В ближайшие годы в Дмитровском районе появятся еще четыре новостройки: на ул. Долгопрудная, д. 7 (дом будет сдан в 2020 году); Дмитровское шоссе, вл. 127 (дом проектируется и будет сдан в 2022 году), ул. Долгопрудная, вл. 10 (дом будет построен и введен в эксплуатацию в 2023 году); ул. Клязьминская, вл. 28а (дом будет сдан в 2023 году).

Напомним, с 2018 года в Москве было расселено 90 пятиэтажек: их жильцы получили новые квартиры в 44 новостройках. Программа реновации стартовала в столице в августе 2017 года. Всего в нее включены 5 173 пятиэтажки с 350 тысячами квартира. Их жильцы — около миллиона москвичей — отметят новоселье в комфортных квартирах с уже готовым ремонтом.

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