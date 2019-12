В Apple составили рейтинг лучших приложений и игр 2019 года

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-03T19:37:44+03:00

Американская корпорация Apple назвала лучшие приложения для разных типов своих устройств в 2019 году. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

Среди приложений для iPhone лучшим корпорация назвала Spectre Camera, которая позволяет пользователям снимать фотографии с длинной выдержкой. Среди игр лучшим стал квест Sky: Children of the Light.

Для iPad среди приложений выделился Flow by Moleskine для рисования скетчей, а среди игр – приключенческая игра Hyper Light Drifter.

GRIS стал лучшим приложением для Mac. Он позволяет выделять программу для верстки графической продукции Affinity Publisher.

Лучшим приложением для Apple TV стал The Explorers, который дает шанс каждому пользователю делиться фото и видео о разнообразии планеты, первой среди игр стала перезапущенная с 80-х годов Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

