Студент объяснил загадку, которую не могли разгадать сто лет

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-04T08:32:24+03:00

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Над этой загадкой исследователи бились целый век, а разгадать ее удалось студенту-бакалавру из Федеральной политехнической школы Лозанны Васиму Дауади. Он ответил на головоломку, занимающую умы ученых – почему пузырьки воздуха в узкой вертикальной трубе с жидкостью остаются недвижимы, а не поднимаются вверх, как это происходит при открытии бутылки с минералкой.

Об аргументах и способах исследования, которые были использованы студентом, пишет Neue Züricher Zeitung.

Изначально считалось, что пузырек не движется потому, что прилипает к трубе, но на деле это оказалось не так. Образование воздуха движется, но крайне медленно и рассмотреть это перемещение невооруженным глазом нельзя.

С помощью ряда устройств Васим рассмотрел еле заметное перемещение, а еще и сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет

Пленка имеет в толщину всего миллионные доли миллиметра и изучить ее удалось только под световыми лучами. Проанализировав интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, исследователи смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.

Скорее всего, результаты научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU