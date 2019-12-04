2019-12-04T09:43:01+03:00
Экономика

Индекс оливье: Традиционный новогодний салат в этом году обойдется в тысячу рублей

По данным Росстата, угощение прибавило в цене 4,6%
Елена АКИМОВА
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Салат оливье для большой компании в этом году обойдется в тысячу рублейСалат оливье для большой компании в этом году обойдется в тысячу рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Декабрь - традиционный месяц для подведения итогов. Вот и любимый россиянами салат оливье, главное угощение новогоднего стола, по данным Росстата, подрожал на 4,6%. Это рост, который суммарно получен, учитывая прибавку в цене каждого составляющего.

Больше всего вырос репчатый лук – 10%, вареная колбаса и овощи – 6%.

Для расчета индекса предлагается классический рецепт салата:

Консервированные огурцы (500 г) +6%, 164 руб/кг,

горошек (380 г) +6%, 164 руб/кг,

картофель (500 г) минус на 3% — до 20 руб/кг,

морковь (200 г) минус 11% — до 26 руб/кг,

куриные яйца (4 шт.) +1%, 59 руб – 10 штук,

вареная колбаса (300 г) + 6%, 396 руб/кг,

майонез (200 г) +5%, 176 руб/кг

репчатый лук (100 г) +10%, 24 руб/кг.

Учитывая рецептуру, приготовления, четыре порции салата обойдутся в 340 рублей, а в 2018 году это же количество обходилось в 325 рубля. Если же готовить целый тазик, чтобы хватило на большую компанию (12 порций), то затраты составят 1,02 тыс. рублей.

А вот сельдь под шубой – еще одно излюбленное новогоднее угощение, выйдет дешевле. Цены на ингредиенты тоже выросли, но всего на 2,6%.

Индекс сельди под шубой:

соленая сельдь (350 г) +4%, 196 руб/кг,

картофель (400 г) минус на 3% — до 20 руб/кг,

столовая свекла (350 г) минус 8%, 25 руб/кг,

морковь (200 г) минус 11% — до 26 руб/кг,

куриные яйца (2 шт.) 59 руб – 10 штук,

репчатый лук (100 г) +10%, 24 руб/кг,

майонез (300 г) +5%, 176 руб/кг.

Учитывая исходные данные, четыре порции салата обойдутся в 157 рублей (в 2018 году было 153 рубля), а 12 порций – 471 рубль, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря расширят список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Наряду с алкоголем и сигаретами в него войдут шины, парфюмерная продукция, кожаная одежда, постельное и кухонное белье и другие. В будущем маркировать будут все товары, производимые на территории страны. Эксперты предполагают, что это напрямую отразится на стоимости для конечного потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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