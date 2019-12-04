В Тюмени светила медицины обменяются опытом

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-04T15:15:56+03:00

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Конференция «Университетская клиника» открылась 4 декабря. На пленарных заседаниях эксперты обсуждают такие злободневные вопросы, как профилактика неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии.

Как отметил на открытии конференции губернатор Александр Моор, такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, не выезжая за пределы региона, тюменские врачи смогут наблюдать за работой признанных мастеров своего дела.

-Тюмень и Тюменская область – один из плацдармов организации научной деятельности и внедрения новых инновационных технологий в медицинскую практику, – поделился мнением директор университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова академик РАН Владимир Крылов.