2019-12-04T15:15:56+03:00
Здоровье

В Тюмени светила медицины обменяются опытом

Научно-практический форум собрал в Тюменской области ведущих специалистов теоретической и практической медицины
Андрей ОСОКИН
Поделиться:
Губернатор Александр Моор пожелал участникам научно-практической конференции интересных дискуссий и конструктивного общения с профессионалами высочайшего уровня.Губернатор Александр Моор пожелал участникам научно-практической конференции интересных дискуссий и конструктивного общения с профессионалами высочайшего уровня.
Изменить размер текста:

Конференция «Университетская клиника» открылась 4 декабря. На пленарных заседаниях эксперты обсуждают такие злободневные вопросы, как профилактика неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии.

Как отметил на открытии конференции губернатор Александр Моор, такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, не выезжая за пределы региона, тюменские врачи смогут наблюдать за работой признанных мастеров своего дела.

-Тюмень и Тюменская область – один из плацдармов организации научной деятельности и внедрения новых инновационных технологий в медицинскую практику, – поделился мнением директор университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова академик РАН Владимир Крылов.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине
В России стало в два раза меньше заключенных
Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей
Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
В Праге в результате столкновения двух автобусов пострадали 18 человек
Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев
Хаккеры научились взламывать переписки в Telegram
В якутской Арктике открылась суперсовременная школа
Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине
Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса
Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией