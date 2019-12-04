В России стало в два раза меньше заключенных

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-04T15:20:33+03:00

Такие выводы можно сделать из доклада председателя Верховного суда РФ

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В России сократилось число заключенных почти в два раза. Такие выводы можно сделать из доклада председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Документ был обнародован 3 декабря.

Из бумаг следует, что суды стали чаще отказывать следователям в аресте обвиняемых. С 1999 года принцип гуманизма стал все чаще прослеживаться в системе правосудия.

По состоянию на ноябрь 2019 года в исправительных учреждениях страны находятся 530 тысяч человек. Для сравнения в 1999 году эта цифра была 1,06 млн человек.

- При этом с 1 января количество таких лиц уменьшилось на 33 тыс., или на 6%, с 563 тысяч, — отметил Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

Если число арестованных сокращается, то число прекращенных уголовных дел увеличивается.

«С начала года были рассмотрены уголовные дела в отношении 602 тыс. лиц, из них судом прекращены дела в отношении 139 тыс. лиц. То есть, 23% или почти каждое четвертое дело», — цитирует газета «Известия» доклад.

ИСТОЧНИК KP.RU