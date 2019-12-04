Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-04T16:44:04+03:00

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В офисе главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» проходят обыски. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, который пытался пройти в здание. Что стало причиной обысков, пока не известно.

В офисах других депутатов, представляющих оппозиционные партии, также проходят обыски.

- Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе, - сообщил он журналистам телеканала "112 Украина".

Ранее Медведчук призывал украинские власти к урегулированию ситуации на Донбассе. Он выступал за то, чтобы представители Украины смогли договориться с Россией по газовому вопросу. В противном случае, по мнению депутата, администрация президента Украины "распишется в неспособности".

ИСТОЧНИК KP.RU