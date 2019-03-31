2019-03-31T09:47:00+03:00
Политика

Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что именно об этом Киев должен думать в первую очередь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал украинские власти принять конкретные меры по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Соответствующее заявление было сделано прямо в день проведения очередных выборов главы государства в воскресенье, 31 марта.

"Если мир - это главная проблема, которую надо решить в стране, а это показывают все опросы общественного мнения, то власть в Киеве должна об этом задуматься в первую очередь", - сказал политик.

Медведчук напомнил о том, что ранее действующий президент Украины Петр Порошенко сказал о нахождении "ключа к миру на Донбассе" в Кремле. Сама же Москва уже поддержала план политика по мирному урегулированию конфликта в регионе. Такой же позиции придерживаются власти Донецкой и Луганской народных республик.

"Власть в Киеве должна над этим думать", - заявил Медведчук в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на Украине уже открылись участки для голосования на выборах президента и первые граждане незалежной, в том числе медийные личности, высказали свою поддержку полюбившимся кандидатам.

Выборы президента Украины: что важно знать.Кто может стать новым президентом Украины? Как это скажется на отношениях с Россией? Журналист «КП» Александр Гришин отвечает на 5 главных вопросов о выборах лидера незалежнойАлександр ГРИШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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